Забудьте о 'жестких' полотенцах: названо идеальное средство, которое сделает их мягкими после стирки

Со временем мягкие и нежные на ощупь полотенца становятся слишком жесткими. Причиной могут быть частые циклы стирки и даже использование бельевых кондиционеров.

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Накопление моющего средства и неправильно выбранная температура стирки также провоцируют повреждение волокон. На полотенце образуется налет из мыла, что ухудшает способность поглощения влаги. Как сделать полотенца мягкими, рассказало издание Express.

Чрезмерное количество кондиционера и высокая температура стирки будут иметь противоположный эффект: полотенца станут жесткими.

Эксперт Сара Демпси советует добавлять при стирке белый уксус.

"Чтобы полотенца оставались мягкими, добавьте в белье при стирке чашку белого уксуса. Он отмоет остатки моющих средств из волокон", – отметила Сара.

Эксперт по уборке Линси Кромби предложила отказаться от кондиционера и попробовать вместо него белый уксус. "Просто добавьте 20 мл непосредственно в барабан перед тем, как положить полотенца", – посоветовала Линдси.

Чтобы сохранить полотенца мягкими, нужно стирать их с белым уксусом раз в несколько недель.

Кстати, не менее важный аспект – температура стирки. Существует популярный миф, что стирать полотенца стоит только при высоких температурах – так из волокон удалятся все бактерии и пылевые клещи. На самом же деле оптимальная температура для полотенец составляет от 30 до 40 °C, а популярные био-порошки содержащие специальные ферменты, которые теряют действие при температуре выше 30 °C.

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