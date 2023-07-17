При какой температуре стирать полотенца, чтобы они были идеально мягкими: лайфхак

Покупая мягкие и пушистые полотенца, мы надеемся, что они останутся такими надолго. Однако уже после нескольких циклов стирки волокна могут оказаться жесткими и неприятными на ощупь.

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Причина не только в использовании моющих средств, повредить волокна может также неправильная температура стирки. При какой температуре стирать полотенца, чтобы они были идеально мягкими, и почему не следует часто использовать кондиционер, рассказало издание Express.

Как вернуть полотенцам мягкость

Том Дрейк, DIY-эксперт в Only Radiators, поделился лучшими советами по стирке. Он рассказал, как сохранить полотенца мягкими и избежать повреждения волокон.

Основной причиной жесткости ткани обычно является накопление мыла и моющего средства. Этот "налет" становится причиной ухудшение способности впитывать влагу. "Парадокс кондиционера" заключается в том, что большое количество смягчителя для тканей и высокая температура стирки будут иметь противоположный эффект: полотенца станут жесткими.

Дрейк рекомендует использовать белый уксус, который поможет вернуть мягкость волокнам.

"Смягчители и кондиционеры со временем накапливаются и создают так называемый "налет", из-за чего полотенца становятся жесткими и теряют поглощающие свойства", – отметил эксперт.

Чтобы сохранить мягкие полотенца, следует стирать их с белым уксусом раз в несколько недель.

"Уксус поможет удалить остатки мыла, из-за которых ваши полотенца становятся жесткими", – добавил Дрейк.

Какая оптимальная температура стирки

Следующий важный аспект – температура стирки. Существует популярный миф, якобы стирать полотенца нужно только при высоких температурах – так из ткани удалятся все бактерии, пылевые клещи и другие микроорганизмы.

На самом деле оптимальная температура для полотенец составляет от 30 до 40 °C.

"Хотя стирка полотенец при более высоких температурах является самым эффективным способом избавиться от микробов, температура 30 или 40 градусов все равно уничтожит большинство бактерий, а также сохранит волокна полотенца", – подчеркнул Дрейк.

Кстати, популярные ныне био-порошки содержат специальные ферменты, которые теряют действие при температуре выше 30 °C.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какую температуру лучше устанавливать для стирки постельного белья и вместе с какой одеждой нельзя стирать полотенца.

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