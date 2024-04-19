За что в СССР писали доносы: правда о 'доброжелательных' соседях и не только

Глядя на современную Россию, становится не по себе от того, как охотно тамошние граждане жалуются друг на друга органам власти. Причем доносы пишут не только на действия, но и на мысли и слова. Но, зная, насколько распространена была культура доносов в СССР, наследницей которого называет себя РФ, удивляться не приходится.

"Новая газета. Европа" рассказала об основных причинах и практиках доносов, распространенных в советские времена. А также о том, как люди ломали друг другу жизнь с ее помощью.

Так доносчики в СССР могли спокойно сохранять анонимность, сочиняя жалобы не от своего имени, а от имени "озабоченной общественности". Такой формат поощрял лично Иосиф Сталин, который и сам не сторонился его во внутрипартийной борьбе. Доносы называли проявлением неравнодушия и бдительности со стороны "маленького человека", который стремится внести свой вклад в развитие коммунизма. Правда, написание доносов не спасало доносчика от того, что он сам однажды мог стать жертвой этой практики.

К написанию жалоб поощряли даже детей. Так в СССР пытались сделать героя из пионера Павлика Морозова, донесшего на собственного отца, который, будучи председателем сельсовета, за взятки помогал раскулаченным крестьянам уехать в местность, где их никто не знает, и устроиться на работу. Впоследствии Павла и его брата Федора обнаружили зарезанными в лесу. В убийстве обвинили дедушку парней, который якобы так отомстил им за донос на отца.

Сомнительный подвиг Морозова пытался воспеть в своем творчестве номенклатурный поэт Сергей Михалков – отец режиссера-путиниста Никиты Михалкова. Однако люди прекрасно понимали низость поступка подростка и его имя стало не символом борьбы за дело коммунизма, а синонимом предателя.

Однако поступок Морозова был далеко не единственным – доносы на родственников в СССР на какое-то врея стали распространенным явлением. Представители отдельных семей так сводили друг с другом счета или делили собственность. Однако очень быстро выяснилось, что подобный поступок работает и против самого доносчика. Да, неугодный родственник получал в обществе позорный статус, вплоть до клейма "врага народа", но эта стигма распространялась и на его семью. Этот факт, а также абсолютная аморальность доносов на родных быстро сделали такую практику непопулярной. Тем более что всегда можно было выслужиться, пожаловавшись на кого-то не слишком близкого.

К примеру, на соседа. Так жалоба на неправильные слова и действия могла освободить дополнительную площадь в тесной коммунальной квартире, позволяла завладеть чужим имуществом. А на работе таким образом можно было сделать карьеру, избавившись от сильного конкурента. Именно поэтому доносы были так распространены именно на низовом уровне – в коллективах, где люди много общались друг с другом, можно было легко зацепиться за какие-то слова и представить коллегу или соседа врагом партии.

Более того, в СССР действовала практика наказания за умалчивание фактов "антисоветской деятельности" – за это можно было сесть в тюрьму на срок до шести месяцев, быть исключенным из комсомола или партии. Написание доносов пытались представить, как моральный долг советского гражданина.

А вот за обвинение себя в неправильных взглядах можно было получить смягченное наказание. Поэтому некоторые граждане предпочитали написать донос на себя, чем оказаться на страницах чужой жалобы.

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