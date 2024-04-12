Сейчас кажется дикостью: за что осуждали женщин в СССР

Современный гуманистический подход к общественным отношениям учит нас не вмешиваться в личную жизнь других людей, дать им спокойно строить собственную судьбу, как они того пожелают. Но еще совсем недавно, во времена СССР все было совсем не так.

Не только государство следило, чтобы все думали и действовали в соответствии с господствующей идеологией. Оно также поощряло граждан активно вмешиваться в дела друг друга. И особенно сильно доставалось здесь женщинам. OBOZ.UA рассказывает, за что советская женщина могла получить порцию общественного порицания и даже столкнуться с настоящими проблемами. Сейчас это может показаться дикостью.

Внешний вид

Любое желание выделиться в СССР осуждалось. Слишком яркий цвет волос или макияж, необычная одежда, не говоря уже о пирсинге или татуировках, вызвали у общества возмущение. В школе накрашенную девочку могли выгнать с уроков, а на предприятии выделявшуюся чем-то из толпы женщину уволить. Не считалось неприличным даже подойти к нетипично одетой женщине на улице и сделать ей замечание.

Личная жизнь

Согласно общественным стандартам в СССР было принято рано жениться и быстро заводить детей. Женщины, которые выбирали оставаться свободными, жили с мужчиной без брака или не хотели рожать детей, считались белыми воронами. Более того, за подобный жизненный выбор они могли получить немало реальных проблем, ведь их начинали подозревать в аморальном образе жизни и осуждать за то, что не спешили давать государству новых граждан.

Развод

Отдельным пунктом шло осуждение женщин, которые были в браке, но развелись. Такую женщину называли какой-то не такой, ведь она не смогла удержать мужчину. Доходило до того, что женщинам безосновательно приписывали вымышленные болезни или расстройства психики, заставившие мужчину отказаться от нее. Вместо этого семейное насилие считалось нормой и женщинам рекомендовали терпеть рукоприкладство и унижение со стороны мужа. Поэтому многие гражданки СССР пытались наступить на свою гордость, лишь бы сохранить брак, даже если мужчина сильно пил, жестоко обращался с женой и детьми или откровенно изменял. Кстати, мужчинам в Союзе супружеские измены прощали, а вот женщин за это начинали называть гулящими и выталкивать на маргинес общества.

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