Всегда покрыты бактериями: эксперты назвали вещи в доме, которые все забывают мыть

Весна – период обновления и генеральных уборок. Некоторые вещи могут стать настоящими рассадниками бактерий и провоцировать появление плесени, поэтому следует подойти к процессу очищения с особым усердием.

По словам эксперта Деяна Димитрова, существует по крайней мере пять участков, которые регулярно обходят вниманием во время уборки. Это приводит к накоплению бактерий и появлению неприятных запахов. Детали рассказало издание The Sun.

Деревянные столовые приборы и доски

Деревянный кухонный инвентарь выглядит более эстетично, чем пластиковые инструменты, однако есть определенные риски. В трещинах деревянных ложек быстро скапливаются бактерии. Обычная мойка не всегда поможет избавиться от всех микробов.

Эксперт рекомендует периодически замачивать любую посуду из дерева в 2 литрах теплой воды, смешанной с чайной ложкой перекиси водорода. Разделочные доски должны сушиться вертикально, чтобы избежать накопления влаги.

Защитные перчатки

Защитные перчатки для духовки – идеальная среда для размножения бактерий, поскольку на поверхности накапливаются крошки и остатки пищи.

Хотя силиконовые перчатки нужно стирать вручную, большинство тканевых перчаток можно добавить к недельной загрузке белья. Также можно предварительно обработать их в растворе из теплой воды, 1 столовой ложки жидкости для мытья посуды и 1 столовой ложки пищевой соды, чтобы избавиться от бактерий.

Тостер

Поддон для крошек можно легко не заметить во время ежедневной уборки кухни. Начните с отсоединения тостера от сети и осторожно используйте чистую, сухую зубную щетку, чтобы удалить сыпучие крошки. Извлеките лоток и используйте моющее средство, чтобы отмыть липкие пятна.

Шторки для душа

Шторы для душа могут быть одним из самых грязных мест в вашем доме. Их следует чистить по крайней мере раз в месяц, чтобы предотвратить появление плесени и грибковых спор.

Туалетный ершик

Ершик может стать источником резкого неприятного запаха, если его вовремя не вымыть. Самый быстрый способ заключается в использовании соды. Просто в емкость с ершиком насыпьте соду и добавьте немного уксуса. Подождите, пока от химической реакции выделится пена. Спустя 40 минут можно смывать остатки под теплой водой.

Кстати, при мытье ершика пригодится и уксус. Детальнее о дезинфекции – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о правиле 5 минут, которое поможет очень быстро убрать в ванной комнате.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.