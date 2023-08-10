Волшебное средство растопит жир: чем отчистить стекло в духовке

Хозяйки часто используют духовой шкаф для приготовления разных вкусностей. Из-за брызг жира стекло дверцы быстро загрязняется и это может привести к появлению неприятного запаха.

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Необходимо регулярно чистить духовку, чтобы избежать накопления частиц пищи и грязи. OBOZREVATEL нашел действенный способ, который поможет эффективно справиться с этим.

Начинать чистку духовки необходимо только после того, как она остыла. Затем приготовьте смесь для удаления жира и грязи. Для этого смешайте соду и уксус, чтобы образовалась густая паста. Нанесите смесь на стекло и оставьте на 15-20 минут.

Затем чистой тряпкой или губкой протрите дверцу, чтобы удалить всю грязь. Помойте тряпку и еще раз протрите необходимые участки. Используйте только мягкие тряпки, чтобы не поцарапать стекло.

Далее можете использовать средство для мытья окон и зеркал, чтобы стекло блестело. Распылите смесь и протрите сухой тряпкой. Чтобы не осталось разводов и следов, нужно еще раз протереть дверцу чистой тряпкой из ткани, не оставляющей ворсинок.

Также с помощью соды и уксуса можно вымыть решетки от устаревшей грязи. Сначала выньте решетки и поставьте их в емкость, чтобы можно было полностью погрузить решетки в воду. Это можно сделать в большой миске или в ванной, предварительно постелив на дно полотенце.

Затем посыпьте содой необходимые участки и налейте белый уксус. Это приведет к химической реакции и смесь начнет шипеть. После прекращения реакции намочите горячей водой решетки и оставьте их на ночь. Утром почистите их тряпкой, чтобы удалить весь жир и грязь.

Ранее OBOZREVATEL публиковал лучшие способы, которые помогут быстро и эффективно вымыть всю духовку.

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