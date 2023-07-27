Как легко удалить жир на решетках духовки: доступный способ

В духовом шкафу со временем скапливается грязь, жир и кусочки пищи и это приводит к неприятным запахам на кухне. Хозяйки часто не могут быстро справиться с этой проблемой.

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Духовку нужно регулярно чистить, особенно решетки и дверцы. OBOZREVATEL нашел действенный способ, который поможет справиться с этим.

Химическое очищающее средство может навредить прибору, так как не на все части нужно его наносить. Однако можно сделать раствор из доступных ингредиентов самостоятельно. Для этого вам понадобится сода и уксус.

Решетки проще всего мыть в ванной или в большой миске, чтобы полностью погрузить их в воду.

Положите старое полотенце на дно ванны, а сверху разместите решетки. Затем посыпьте их содой и налейте белый уксус. Это приведет к химической реакции и смесь начнет шипеть.

После прекращения реакции наполните ванну достаточным количеством горячей воды, чтобы полностью покрыть решетки и оставьте так на ночь. Утром протрите тряпкой необходимые участки, чтобы удалить всю грязь и жир.

Если некоторые пятна все равно остались, то попытайтесь от них избавиться с помощью зубной щетки. Затем снова промойте решетки под проточной водой, протрите насухо и можете снова ими пользоваться.

Также необходимо очистить духовку внутри. Для этого смешайте соду с водой, чтобы образовалась густая паста. Нанесите смесь на необходимые участки, избегая каких-либо нагревательных элементов прибора.

Оставьте смесь по меньшей мере на 12 часов. Затем протрите все влажной тряпкой. Если некоторые пятна остались, то смешайте соду с уксусом, чтобы получилась густая смесь и нанесите на нужные участки. Оставьте на 30 минут и снова все протрите влажной тряпкой.

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