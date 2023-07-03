Лучший способ отмыть всю духовку: подборка лайфхаков

Духовку следует мыть регулярно, иначе пригоревший жир, грязь и остатки пищи засохнут под влиянием высоких температур, и отчистить их будет достаточно тяжело. Агрессивные химические средства могут повредить поверхность, а обычные моющие гели со сложными загрязнениями не всегда справляются.

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Ян Палмер-Смит, эксперт по бытовым приборам в Domestic and General, поделился лучшим, по его мнению, способом мытья духовки. Детали рассказало издание Express.

Чистка духовки – очень трудоемкая задача. Эксперт предлагает четыре простых шага, которые не только сделают поверхности сияющими и блестящими, но помогут избежать необходимости ремонта прибора.

Шаг 1

Извлеките решетки духовки. Ян советует замочить их на ночь в средствах для мытья посуды, а утром удалить остатки жира с помощью тряпки.

Можно также попробовать довольно интересный способ, используя пищевую фольгу и таблетки для посудомоечной машинки. Решетки следует обернуть фольгой и положить этот "конверт" в ванную или в большую емкость с водой швом вверх. Далее на стык краев кладем таблетку для посудомойки и заливаем все кипятком. Вода должна покрывать решетку. Оставьте конверт замачиваться на ночь и промойте решетки под проточной водой утром.

Шаг 2

Удалите пригоревшую пищу. Перед собственно очисткой протрите все поверхности. Затем нанесите моющее средство. Лучше всего подействует смесь пищевой соды и белого уксуса в пропорции 1:1.

Главный совет: используйте скребок для больших кусков пищи. Следите за тем, чтобы на нагревательный элемент духовки не попало чистящее средство.

Шаг 3

Очистите дверцу внутри. Выбирая средство для чистки стеклянных дверей, убедитесь, что оно не является абразивным или слишком сильным. Избегайте чрезмерного трения – это может привести к трещинам. Сбрызните внутреннюю поверхность дверцы выбранным средством, оставьте примерно 20 минут и смойте остатки влажной тканью.

Как вариант, можно использовать белый и яблочный уксус. Кислоты будут растворять минеральные отложения, грязь и жир. Кроме того, уксус достаточно действенен, чтобы уничтожить некоторые бактерии.

Шаг 4

Очистите наружную часть дверцы. Эксперт рекомендует использовать чистящее средство для стекла. Протрите поверхность влажной тканью круговыми движениями, пока не исчезнет вся грязь, а затем отполируйте стекло чистой сухой тканью, чтобы удалить разводы.

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