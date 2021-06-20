Вода по часам и дома без света: что происходит в Ялте после потопа. Фото и видео

В оккупированном Россией Крыму накануне прошли сильные ливни, многие города затопило. Сильно пострадала курортная Ялта, в населенном пункте по-прежнему ограничена подача воды, а в некоторых домах нет света.

Как передает "Крым.Реалии" со ссылкой на сообщение местной "администрации", без электроснабжения остаются 150 абонентов. В городе также организовали подвоз питьевой воды.

В городе были подтоплены 36 домов (воду откачали из 27) и 17 подвалов многоэтажек (вода откачана из 7). Из-за повышенной мутности техническую воду в Ялте дают только два часа в сутки.

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Всего из-за осадков в Крыму эвакуировали 1 773 человека, из них 321 – дети. Для них организовали шесть пунктов временного размещения на базе гостиниц.

Напомним, из-за сильных дождей в Ялте и других городах на побережье сильно размыты пляжи.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

в Ялте несколько дней подряд продолжались сильные ливни, из-за чего вышла из берегов местная река Водопадная. Вода бурным потоком хлынула по улицам, снося на своем пути автомобили, затопив дома.