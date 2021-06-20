Вода по часам и дома без света: что происходит в Ялте после потопа. Фото и видео
В оккупированном Россией Крыму накануне прошли сильные ливни, многие города затопило. Сильно пострадала курортная Ялта, в населенном пункте по-прежнему ограничена подача воды, а в некоторых домах нет света.
Как передает "Крым.Реалии" со ссылкой на сообщение местной "администрации", без электроснабжения остаются 150 абонентов. В городе также организовали подвоз питьевой воды.
В городе были подтоплены 36 домов (воду откачали из 27) и 17 подвалов многоэтажек (вода откачана из 7). Из-за повышенной мутности техническую воду в Ялте дают только два часа в сутки.
Всего из-за осадков в Крыму эвакуировали 1 773 человека, из них 321 – дети. Для них организовали шесть пунктов временного размещения на базе гостиниц.
Напомним, из-за сильных дождей в Ялте и других городах на побережье сильно размыты пляжи.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в Ялте несколько дней подряд продолжались сильные ливни, из-за чего вышла из берегов местная река Водопадная. Вода бурным потоком хлынула по улицам, снося на своем пути автомобили, затопив дома.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал не злорадствовать на фоне потопов в оккупированном Россией Крыму. Он назвал произошедшее природной катастрофой.
Из-за сильных дождей в городе и расположенных поблизости населенных пунктах сошли селевые потоки, обесточены, подтоплены и отключены от газоснабжения десятки домов. В Ялте смыло пляжи, туристы начали уезжать из Крыма.
Оккупированную Ялту затопило сильнейшим за последнее столетие ливнем. Назначенный Кремлем "глава" Крыма Сергей Аксенов назвал "катастрофическим" ущерб от наводнения.