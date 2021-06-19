В Ялте из-за наводнения смыло пляжи, город остался без воды. Фото и видео

Ялта во временно оккупированном Россией Крыму продолжает страдать от непогоды. Из-за сильных дождей в городе и расположенных поблизости населенных пунктах сошли селевые потоки, обесточены, подтоплены и отключены от газоснабжения десятки домов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила "глава" ялтинской администрации Янина Павленко. Один человек погиб в Краснокаменке, еще одна женщина пропала без вести. Травмы получили 18 человек, двое госпитализированы, а одного потерпевшего прооперировали.

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Во всем городском округе прекратили водоснабжение, с ночи 19 июня людям начали раздавать питьевую воду. Из-за стихии эвакуировали 680 человек, из них 50 – дети. В пунктах временного пребывания остаются 36 крымчан.

Так называемый глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов прибыл в подтопленную Ялту с проверкой.

Ливни размыли в Ялте все пляжи, из-за чего многие туристы решили покинуть полуостров. Соответствующие видео опубликовали в Telegram-канале "Крымская ласточка".

Напомним, в Ялте несколько дней подряд продолжались сильные ливни, из-за чего вышла из берегов местная река Водопадная. Вода бурным потоком хлынула по улицам, снося на своем пути автомобили, затопив дома.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал не злорадствовать на фоне потопов в оккупированном Россией Крыму. Он назвал произошедшее природной катастрофой.

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