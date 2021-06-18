Аваков – о наводнении в Ялте и Керчи: Аксеновы и прочие путиноиды пройдут, жаль наш красавец Крым

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал не злорадствовать на фоне потопов в оккупированном Россией Крыму. Он назвал произошедшее природной катастрофой.

Об этом глава ведомства написал на своей странице в Twitter. Чиновник также подчеркнул, что люди на полуострове оказались в тяжелейшем положении.

"Крымская природная катастрофа – для меня не повод для шуток и злорадства. Люди на оккупированной украинской территории оказались в тяжелейшем положении. Аксеновы и прочие путиноиды пройдут... Жаль наш красавец Крым, жаль людей…" – написал министр.

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Напомним, что на днях из-за проливных дождей затопило улицы нескольких городов Крыма.

Так, в Керчи один микрорайон полностью оказался отрезанным от города, а непогода сломала деревья и разрушила заборы. Многие автомобили были затоплены почти по крышу, а по улицам плавали киоски и мусорные баки.

В Ялте из-за ливней, которые продолжались несколько дней, из берегов вышла река Водопадная. Мощные потоки воды хлынули по улицам и сносили на своем пути автомобили, а также затопили дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Донецке также произошел потоп. Потоки воды были настолько сильными, что сбивали с ног людей.