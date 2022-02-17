Когда в Украину придет весна: прогнозы синоптиков

Нынешний февраль оказался достаточно теплым, а значит, весну в 2022 году не придется долго ждать. Во многих регионах уже растаял снежный покров, а синоптики сделали свой "весенний прогноз".

Как рассказал в Facebook начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань, в последние годы февраль стал теплее. А по анализу многолетних данных, средняя дата начала весны – 2 марта.

Он же напомнил, что за последние 30 лет самая поздняя весна наблюдалась в 2013 году – 30 марта. А вот самая ранняя пришла 22 января в 2002 году. Синоптик подчеркнул, что за это время почти в половине случаев весны были ранними, с опережением средних сроков на 1,5-3 недели.

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С ним согласна климатолог, ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Светлана Бойченко. Она также отметила, что весна в Украине в этом году наступит ранее календарных сроков. Специалист связывает изменения с общемировыми тенденциями.

Более того, она отметила, что новое время года придет на территорию нашей страны "резко".

Специалист подчеркнула, что данная тенденция обещает Украине обильные осадки на протяжении всего года. Она же предупредила, что предстоящим летом дождей может быть много.

А вот харьковский сурок Тимка III спрогнозировал, что весна придет по расписанию и она будет "достаточно нестабильной", что обещает резкие перепады температур.

Отметим, весенняя погода наблюдается уже с середины февраля. По прогнозу Укргидрометцентра, в четверг, 17 февраля, также похолодания ждать не стоит.

Температура днем поднимется максимально до +14 (на Николаевщине). Даже ночью столбики термометров опустятся ниже ноля только в двух областях – Донецкой и Луганской. Там прогнозируют 1 градус мороза.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики рассказали, какой погоды в Украине ждать в марте, апреле и мае.