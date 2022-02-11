Весна будет нестабильной: метеоролог предупредила о серьезных изменениях погоды в Украине

Метеоролог Вера Балабух заявила, что погода весной 2022 года в Украине будет нестабильной. По расчетам прогностических центров, в течение марта средняя температура будет на пару градусов выше, чем она наблюдалась за последние годы.

При этом ожидаются и достаточно холодные дни. Об этом заведующая отделом метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины рассказала в эфире "Украинского радио".

"Весна будет нестабильной. В этом году сурок не ошибся. Если сбудется прогноз, то процессы, которые будут наблюдаться в феврале, приведут к тому, что температура будет достаточно высокой", – отметила она.

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Климатолог добавила, что поскольку прогноз на зиму оправдался, весной тоже все ожидается по плану. В то же время, она прогнозирует, что февраль и март будут достаточно ветреными.

"В этот период будет самый высокий показатель ветров в течение года", – добавила Балабух.

Климатолог также объяснила, что нестабильность в погоде – когда один день солнечно, а на другой – холодно – не связаны с изменениями климата. Такая нестабильная и изменчивая погода вполне характерна для февраля и марта, поскольку в этот период в атмосфере зимние процессы меняются на летние.

"Изменение климата – это то, что у нас температура может быть выше на один-два градуса, чем климатическая норма. […] Подобные температурные процессы происходят не только в Украине, но и на всей планете", — уточнила Балабух.

Однако, по ее словам, в Украине температура воздуха растет в три раза быстрее, чем глобальная температура.

Актуальный прогноз погоды

В пятницу, 11 февраля, в Украине будет тепло. На юге и западе страны температура поднимется до +12 градусов.

Небольшие дожди, местами с мокрым снегом прогнозируют в отдельных районах западной части, на крайнем севере и местами в восточных областях Украины.

В остальных регионах ожидается сухая и местами солнечная погода.

В Киеве 11 февраля максимальная температура составит +7 градусов. Будет облачно с прояснениями.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля в мире отмечается День сурка. В этот день обычно принято наблюдать за сурками, поскольку их поведение может предсказать приход весны. В Украине эта традиция тоже прижилась, и харьковский сурок Тимка III спрогнозировал, что весна придет по расписанию.

Синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала рассказала, что мартовская погода в Украине может быть "с сюрпризами". В частности, не исключен снег. "Прогноз" сурка Тимки о раннем наступлении весны может не сбыться.

OBOZREVATEL также сообщал, что весна в Украину придет резко, без плавного перехода от зимы к высоким температурам. Климат меняется, а потому в ближайшее время украинцы будут наблюдать нетипичную для нашей страны погоду.