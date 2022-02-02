Сурок Тимка дал 'прогноз', когда наступит весна в Украине и какой погоды ждать. Фото

В среду, 2 февраля, в мире отмечается День сурка. В этот день обычно принято наблюдать за сурками, поскольку их поведение может предсказать приход весны.

В Украине эта традиция тоже прижилась, и сегодня харьковский сурок Тимка III спрогнозировал, что весна придет по расписанию. Об этом сообщает "Общественное".

Празднование Дня сурка проходило на Биологической станции Каразинского университета в Харькове. Около 11 часов смотрители биостанции достали сурка Тимку III из его логова. Его предсказание "расшифровала" научный сотрудник кафедры биологии ХНУ им. Каразина Надежда Токарская.

Видео дня

По ее словам, несмотря на то, что сурок не увидел своей тени, а, согласно приметам, это означает, что весна наступит в течение шести недель, она будет достаточно нестабильной.

"Нас ждут температурные колебания", - сказала Токарская.

Если бы Тимка увидел свою тень, это бы означало, что весна должна наступить не скоро.

Отметим, что кроме харьковского Тимки, в Украине погоду предсказывает и львовская Маруся.

Напомним, 5 января во Львове в натуралистическом центре неожиданно проснулись два сурка, которые перебывали в зимней спячке. Настолько короткий сон животных был зафиксирован впервые за 13 лет. Сообщалось, что это необычное событие предвещает, что зима будет не долгой.

О праздновании Дня сурка 2022 и о том, как появилась традиция предсказывать весну в этот день – читайте в материале OBOZREVATEL.

.