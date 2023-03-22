Весенние +15 и небольшие дожди: синоптики рассказали, что ждать от погоды в среду. Карта

Погода в Украине в среду, 22 марта, будет по-настоящему весенней. Термометры покажут +15. На некоторых территориях пройдут небольшие дожди.

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Об этом сообщает "Укргидрометцентр". В экватор рабочей недели в Украине будет облачно с прояснениями и без существенных осадков (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

"Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 9-14°, в Карпатах 4-9°", – сказано в сообщении.

В Киевской области 22 марта также будет облачно с прояснениями и без существенных осадков.

"Ночью и утром по области местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", – сообщили синоптики.

Отмечается, что температура по области ночью 1-6° тепла, днем – 9-14°.

В столице страны Киеве ночью ожидается 3-5° тепла, днем – 11-13°.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц весны успел удивить украинцев "майским" теплом. А апрель продемонстрирует свою непостоянство и перепад температур.

Также OBOZREVATEL писал, что по данным Wisemeteo, весна 2023 года будет прохладной и сухой. Тепло в Украину придет только со второй половины сезона.