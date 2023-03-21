Солнечных дней будет мало: синоптики рассказали, какой будет погода в апреле
Первый месяц весны успел удивить украинцев "майским" теплом. А апрель продемонстрирует свою непостоянство и перепад температур.
Об этом сообщили украинские синоптики. По их прогнозам в апреле солнечных дней будет мало и погода будет мрачнее, чем в марте.
Как сообщает сайт Gismeteo, в начале месяца даже возможны осадки мокрого снега с дождем, а средняя температура воздуха не подниматься выше +9.
В начале месяца температура днем будет +8…+10, а ночью столбики термометров опустятся до +1…+5.
В первый день месяца – 1 апреля – ожидается дождь со снегом. Это будет самый холодный день в месяце.
Ближе к середине апреля столбики термометров будут показывать от +12 до +15 днем, а ночью температура воздуха будет падать до +2…+6.
Однако середина месяца будет солнечной и теплой, с минимальными осадками. С 10 по 20 апреля температура днем будет колебаться от +10 до +15, а ночью опускаться до +5…+8.
Конец апреля будет мокрым. Почти вся последняя декада месяца будет хоть и теплой, но дождливой.
Столбики термометров будут показывать днем от +12 до +18, а ночью температура воздуха будет +8…+10.
Самые солнечные и ясные дни ожидаются 12 и 30 апреля.
Народный синоптик Станислав Щедрин дал похожий прогноз на второй месяц весны. По его словам, апрель начнется с небольшого похолодания. В Карпатах возможны осадки в виде снега.
По-настоящему тепло будет во второй половине месяца. В этот период будут фиксироваться чуть ли не летние показатели. Но большинство дней будут с температурой воздуха в пределах +15…+20 градусов.
Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Wisemeteo, весна 2023 года будет прохладной и сухой. Тепло в Украину придет только со второй половины сезона.
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