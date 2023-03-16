В западных областях вернется зима: синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег. Карта

В четверг, 16 марта, в Украине будет тепло, однако весенняя погода установится не на всей территории, в отдельных областях пройдут дожди с мокрым снегом. Местами будет гололедица, а также туман.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха будет плюсовой по всей Украине.

В этот день во всех западных областях ожидается мокрый снег, местами налипание мокрого снега. Ночью на дорогах местами гололедица.

В Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях – дождь. На севере днем небольшой дождь. На остальной территории без существенных осадков.

В большинстве южных и центральных областей ночью и утром местами туман.

Ночью в большинстве областей температура будет от 0 до +5. Днем синоптики прогнозируют +8...+13. Холоднее всего будет в западных и северных областях, где температура воздуха не поднимется выше +4...+9.

Скорость северо-западного ветра 7-12 м/с.

В Киеве 16 марта облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, но днем будет идти дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

В столице ночью столбики термометров опустятся до +2...+4, а днем поднимутся до +5...+7. По области ночью 0...+5, днем +4...+9.

Предупреждение об опасных явлениях

16 марта ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень) на высокогорье Ивано-Франковской области.

Синоптики предупреждают о возможном сходе лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин.

Кроме того, умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), ожидается на высокогорье Закарпатской области.

А о низкой снеголавинной опасности (1 уровень) 15-16 марта предупреждают в горах Львовской и Черновицкой областей.

В настоящее время рекомендуется воздержаться от походов на высокогорье.

Метеорологи также предупредили о повышении уровня воды в Припяти.

Так, 16-17 марта на правых притоках Припяти (в пределах Украины) продолжится рост уровней воды с интенсивностью 1-5 см в сутки, на отдельных участках рек Волынской области (верховья Припяти и ее приток, Выходка, Стоход, Стир) выход воды на пойму и ее последующее затопление.

На реке Припять возле гидрологического поста Речица и реке Выжовка возле гидрологического поста Старая Выжовка ожидается затопление сельхозугодий и хозяйственных объектов в приречных населенных пунктах Ковельского района Волынской области.

I уровень опасности желтый.

Напомним, погода в Украине до конца недели будет изменчивой. Температура воздуха будет колебаться от -3 до +18°С. На западе страны местами будет идти дождь, иногда с мокрым снегом.

Как сообщал OBOZREVATEL, по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы.

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