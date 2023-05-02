В Украину ворвется похолодание, ударят заморозки: синоптик назвала даты

В ближайшие дни в Украине ожидается сухая и теплая погода, только местами возможны небольшие осадки. Однако уже 6-7 мая ворвется похолодание и ударят заморозки.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, кратковременные дожди в среду, 3 мая, возможны только в западных областях.

На остальной территории, в большинстве областей, завтра удержится сухая погода.

Температура воздуха в Украине в течение дня среды прогнозируется на уровне +14…+22 градусов, в западных областях немного прохладнее, местами до +12…+15 градусов.

В Киеве в среду будет тепло, температура воздуха прогреется до +20 градусов, однако будет облачно, хотя и без осадков.

Уже 5 мая в Украину вернутся дожди, а 6-7 мая снова станет холоднее. В ночь на 7 мая на севере Украины, включая Киевскую область, возможны заморозки.

Стоит отметить, что Игорь Кибальчич рассказал, что май 2023 года начнется в Украине с прохлады (местами даже с рекордной). Приблизительно с 11-12-го числа начнется повышение температуры, которое дойдет до летней жары.

Напомним, в течение этой рабочей недели погода в Украине будет достаточно теплой днем, однако выше 20 градусов столбики термометров будут подниматься нечасто. Ночью даже возможны заморозки. Также на смену переменной облачности вскоре придут дожди, иногда они будут с грозами.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

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