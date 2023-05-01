Большой жары не будет? Синоптики дали прогноз на июнь в Украине и рассказали, прекратятся ли дожди

Первый месяц лета будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

Видео дня

Об этом сообщили на сайте Meteoprog. По прогнозам синоптиков, в июне больших осадков не будет, однако без дождливых дней не обойдется ни в одном регионе.

Температура воздуха будет колебаться от +14...+15 ночью до +23...+27 днем. Средняя температура в июне этого года составляет +21 градус.

В Киеве в июне прогнозируют 7 дождливых дней, однако осадки будут небольшими. Всего в месяц выпадет 39,8 мм дождя.

Максимальная температура днем +27, а самая низкая ночью +14. Самым теплым днем будет 9 июня, а самым холодным – первый день этого месяца.

В Одессе в июне обещают также 7 дней с осадками, но дожди будут сильнее, чем в столице. Всего за месяц в "жемчужине у моря" выпадет 63,2 мм дождя.

Максимальная температура днем +28, а самая низкая ночью +17.

Во Львове в июне будет дождь почти пол месяца – 14 дней. Всего за месяц выпадет 53 мм дождя.

Также в "западной столице" будет прохладнее, чем в других регионах страны. Максимальная температура во Львове днем +25, а самая низкая ночью +12. Причем дней, когда отметки термометров будут достигать +25, будет всего три: 8,9 и 18 июня. Остальные дни дневная температура воздуха во Львове будет колебаться в пределах +20...+24.

В Харькове в июне прогнозируют 10 дождливых дней, осадки будут небольшими. Всего за месяц выпадет 42,5 мм дождя.

Максимальная температура днем +28, а самая низкая ночью +13.

В Николаеве в июне достаточно жарко. Максимальная температура днем +29, а самая низкая ночью +15. "Самое прохладное" будет в начале месяца, когда температура воздуха будет колебаться в пределах +16...+25. А начиная с 8 июня днем столбики термометров будут показывать +28...+29, а ночью +17...+19.

В Николаеве прогнозируется 7 дождливых дней. Всего за месяц выпадет 47,1 мм дождя.

Как сообщал OBOZREVATEL, начало мая принесет в Украину значительное повышение температуры до +19 градусов. Также почти по всей территории нашей страны прекратятся дожди.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!