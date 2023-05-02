Настоящая весна задерживается: синоптики дали прогноз погоды на первую неделю мая

В течение этой рабочей недели погода в Украине будет достаточно теплой днем, однако выше 20 градусов столбики термометров будут подниматься нечасто. А ночью даже возможны заморозки. Также на смену переменной облачности вскоре придут дожди, местами они будут с грозами.

Видео дня

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook. Прогнозом погоды на 2-5 мая поделилась синоптик Наталья Птуха (чтобы поделиться видео и карты погоды, доскролльте страницу до конца).

2 мая

Во вторник осадков в Украине не ожидается. Температура воздуха ночью будет колебаться от 1 до 8 градусов тепла, на севере, а также в Ривненской, Харьковской и большинстве центральных областей на поверхности почвы возможны заморозки от 0 до 3 градусов по Цельсию.

Днем воздух прогреется до 15-20 градусов, на Закарпатье и Прикарпатье еще теплее – до 23 по Цельсию. В то же время на высокогорье Карпат ночью около 0, а днем столбики термометров покажут 5-10 тепла.

3-4 мая

В среду и четверг на западе, а затем на севере страны местами ожидается небольшой кратковременный дождь и гроза. На остальной территории Украины эти дни пройдут без осадков.

Температура воздуха ночью будет составлять 2-9 градусов тепла, днем будет теплеть до 16-21 градусов. 3 мая на западе, а 4 мая и на севере Украины будет от 12 до 17 с отметкой "плюс".

5 мая

В эту пятницу в западных, северных, днем и центральных областях пройдут небольшие дожди. На остальной территории страны осадки не прогнозируются.

Температура ночью будет от 5 до 11, а на западе страны от 3 до 8 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 8-14 градусов, в большинстве центральных областей столбики термометров покажут 13-18 тепла, а в южных и восточных регионах – до 22 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, начало мая принесет в Украину значительное повышение температуры до +19 градусов. Также почти по всей территории нашей страны прекратятся дожди.

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