В Украину до конца марта вернутся снегопады: синоптики назвали даты непогоды

В Украину до конца марта еще вернутся снегопады. Резкое похолодание посетит территорию нашей страны 28 и 31 марта.

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Об этом свидетельствуют данные метеорологического сайта Ventusky. В частности, снегопады прогнозируются по всей территории Украины, кроме востока и юга.

Наиболее снежно 28 марта пройдет во Львовской и Ровенской области. Также осадки прогнозируются в Тернопольской, Хмельницкой и Житомирской области. Не обойдет снег и столицу Украины – Киев.

Следующие два дня погода будет более или менее сухой, а уже 31 марта в Украину снова вернется снег.

В этот раз будет сыпать только в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях. Также будет снижаться на западе Украины.

Стоит отметить, что ранее стало известно, что конец марта в Украине будет сопровождаться морозами. Синоптики прогнозируют до -4 градусов с 28 марта. Кроме того, по всей стране ожидается пасмурная и дождливая погода.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле-2023 в нашей стране ожидается переменная погода с перепадом температур . Второй месяц весны будет мрачнее, чем март.

По данным Wisemeteo, эта весна будет прохладной и сухой, а настоящее тепло в Украину придет только со второй половины сезона.

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