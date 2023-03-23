Март завершится морозами: синоптики рассказали о погоде до конца месяца. Карта

Конец марта в Украине будет сопровождаться морозами. Синоптики прогнозируют до -4 градуса уже с 28 марта. Кроме того, по всей стране ожидается пасмурная и дождливая погода.

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Об этом свидетельствуют данный погодного сайта Ventusky. Там показано, что 28 марта на западе Украины заметно похолодает, а на следующий день, 29 марта, похолодание распространится уже по всей территории страны (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страниицы).

Так, на севере и местами на западе температура снизится до 0°+3°. На остальной территории будет несколько теплее - +7°+11°.

Далее – 30 марта температура днем в Украине снова повысится, но не значительно. Кроме того, по всей стране будет пасмурно и во многих областях ожидаются дожди. Местами – с мокрым снегом.

В ночное время в северной части Украины синоптики прогнозируют морозы до -2°.

Последний день марта будет пасмурным и дождливым в большинстве регионов страны.

На западе ожидаются температурные качели от +3° до +11°, на севере +10°...+13°, на востоке около +9°, в центральной части Украины будет от +5° до +12°, на юге +8°...+13°.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле-2023 в нашей стране ожидается переменная погода с перепадом температур. Второй месяц весны будет мрачнее, чем март.

По данным Wisemeteo, эта весна будет прохладной и сухой, а настоящее тепло в Украину придет только со второй половины сезона.

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