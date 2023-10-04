В украинском языке нет слова 'скурпулезный': объяснение вас поразит

В любом языке существуют слова, правильное написание и произношение которых дается не просто даже носителям. В украинском к таким словам относится заимствованное из латыни прилагательное "скрупулезный". В нем часто меняют порядок букв, превращая в искажение "сКУРпулезный", тогда как в словарях такого слова не существует.

Все из-за необычного и сложного для произношения сочетания звуков. Хотя в украинском есть слово "крупа", в которой тоже находим буквосочетание "кру", буква с, которая ему предшествует, значительно усложняет слово "скрупулезный" фонетически. И мы подсознательно пытаемся разбавить нагромождение согласных гласной. И в результате просто ее переставляем. Впрочем, языковед Александр Авраменко предостерегает от этого – такое упрощение приведет к грубой ошибке.

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В своем экспресс-уроке он объяснил, что это прилагательное происходит от латинского слова "скрупул", которым обозначали маленький острый камень, а еще так называли единицу веса. А значит, переставление букв здесь недопустимо.

Чтобы упростить себе задачу, если вы хотите описать процесс тщательной работы, требующей значительного внимания к деталям, можно воспользоваться синонимами, которых в украинском языке хватает. Вот несколько примеров:

копіткий;

кропіткий;

ретельний;

клопітливий.

Украинский – очень богатый язык. И в нем всегда найдется решение для какого-то сложного случая. Главное – относиться к нему уважительно и не прекращать изучать независимо от уровня владения.

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