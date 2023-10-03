Чем отличаются украинские слова 'адрес' и 'адреса': объяснение

В родственных языках часто бывают схожие по звучанию слова, которые при этом имеют разное значение. Часто они сбивают с толку неопытных говорящих или тех, кто переходит на другой язык. Таким примером в украинском являются слова "адрес" и "адреса". Оба фиксируются словарями, оба присущи нашему языку, но при этом они имеют разное значение.

Помочь разобраться с нюансами решил языковед и популяризатор украинского языка Александр Авраменко. В своем экспресс-уроке он объяснил разницу.

Место пребывания или проживания какого-либо человека, организации, учреждения, учреждения и т.д. в украинском языке обозначается словом "адреса". Ее можно написать на конверте, а также она может быть электронной. Итак, "адреса" – это координаты, по которым вы можете найти кого-то или что-то или обратиться к кому-то.

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Слово "адрес" в украинском языке тоже есть. Но оно означает письменное поздравление по случаю какого-нибудь торжественного события, например, юбилея. То есть, подписывая открытку на день рождения друга или родственника, вы составляете адрес. Итак, выходит, что вы можете направить адрес на адресу.

Что касается правильного употребления слова "адреса" – здесь важно учесть несколько нюансов. Когда вы направляете письмо или обращение, то правильно употреблять это слово с предлогом "на": "скарги надсилайте на адресу", "я відправила вам електронного листа на неправильну адресу". Если вам нужно указать на местонахождение, то здесь правильно будет использовать предлог "за": "ми проживаємо за адресою", "відділення банку ви можете знайти за такими адресами".

Также слово "адреса" можно употреблять в переносном смысле. "Це були слова, сказані на мою адресу", – в таком случае речь идет о высказывании, касающемся определенного человека. Заметьте, что в таком случае правильно употреблять оборот "на адресу", а говорить "у мою адресу" или "у мій адрес" будет ошибкой.

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