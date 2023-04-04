В Украинских Карпатах в апреле – настоящая зима: ударило 12 градусов мороза. Фото

В Украинских Карпатах, несмотря на то, что идет уже апрель, продолжается настоящая зима. Высокогорье засыпало снегом.

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В горах также отразилось 12 градусов мороза. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook.

По данным спасателей, на вершине облачно, наблюдается ветер с восточного направления до 8 м/с.

"На 8:00 4:04:2023 на горе Поп Иван Черногорский облачно ветер восточный 8 м/с. Температура воздуха -12°С", – говорится в сообщении.

Там также опубликовали снимок, демонстрирующий высоту снежного покрова. Можно увидеть, что горы все еще покрыты снегом, а зима совсем не спешит уходить.

Следует отметить, что погода в Украине во вторник, 4 апреля, будет облачной, небольшие дожди возможны в большинстве регионов. На западе и в Житомирской области возможен снег и гололедица.

Напомним, в сети опубликовали поразительные фото утренних пейзажей Украинских Карпат. 27 марта высокогорье все еще засыпано снегом.

На днях в Украинских Карпатах наблюдали редкое оптическое явление, известное как "брокенский призрак". Человек может увидеть свою тень на поверхности облаков или тумана.