Игра цветов завораживает: в сети показали засыпанное снегом высокогорье Карпат. Фото

В сети опубликовали впечатляющие фото утренних пейзажей Украинских Карпат. 27 марта высокогорье все еще засыпано снегом.

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Снимками горы Поп Иван Черногорский (также известной как Черная Гора) поделился Telegram-канал Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Автором фотографий является горный спасатель Василий Фицак.

"Весеннее утро дышит ранней прохладой. Игра цветов в высокогорье Украинских Карпат завораживает", – написали в ГСЧС.

В кадр попало здание бывшей астрономической и метеорологической станции Белый Слон, которое находится на Черной Горе.

Украинские спасатели предупредили, что на вершинах гор снег может лежать до лета. "Поэтому, если вы планируете отправляться в поход, учитывайте прогноз погоды и убедитесь в безопасности восхождения!" – подчеркнула пресс-служба.

Как писал OBOZREVATEL:

– Синоптик Игорь Кибальчич заявил, что в Украине ожидается значительное похолодание, которое обусловит так называемый Карпатский циклон. 28–29 марта по всей территории страны ударят морозы (самые сильные – до -12 градусов), а также ожидаются значительные осадки.

– Синоптик Наталья Диденко также сообщала, что на Украину движется циклон, который принесет похолодание и снег.

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