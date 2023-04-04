Снег, гололедица и до 4 мороза: погода во вторник преподнесет неприятный ''сюрприз''. Карта

Погода в Украине во вторник, 4 апреля, будет пасмурной, небольшие дожди возможны в большинстве регионов. На западе и в Житомирской области возможен снег и гололедица.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра в Facebook. По данным синоптиков, температура воздуха по Украине во вторник будет колебаться от +2 градусов на западе до +14 на юге и востоке. В Крыму ожидается потепление до +20.

В Карпатах прогнозируют ночные морозы от 4 до 9 градусов, днем будет 0..-5 градусов.

Небольшие осадки ожидаются ночью в столичном регионе, а днем на юге и в большинстве центральных областей Украины. В Херсонской области днем возможна гроза и туманы.

Столбики термометров в западных регионах Украины будут показывать днем от +2 до +5 градусов, ночью ударят морозы до -2...4 градусов. Синоптики там прогнозируют дожди с мокрым снегом.

На севере Украины тоже будет пасмурно, но теплее. Днем температура воздуха будет колебаться от +10 до +14 градусов, а в ночное время от +5 до +3. На востоке днем +12...+14, ночью +7...+5, значительных осадков не будет. В то же время будет небольшой дождь в центральных областях – в Черкасской, Киевской, Кировоградской областях. Температура в центре днем до +12, ночью +5...+3.

Влажная погода также будет на юге, температура днем +11..+13, ночью +7..+5. В Херсонской области возможны грозы и туманы. В Крыму днем столбики термометров будут показывать +17..+19, ночью будет +7..+5.

В Киевской области 4 апреля будет пасмурно, ночью возможен дождь, днем без существенных осадков. Температура по области ночью +1..+6, днем +6..+9. В Киеве ночью +2..+4, днем +6..+8.

Как сообщал OBOZREVATEL, ощутимое повышение температуры почти на всей территории страны начнется во второй половине месяца. По прогнозам синоптиков, осадки сократятся до минимума, и солнечных дней станет больше.

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