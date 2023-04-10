В Украине потеплеет, но осадки не прекратятся: прогноз погоды на понедельник. Карта

Новая неделя в Украине начнется с потепления. Но, вместе с этим, осадки в понедельник, 10 апреля, еще не прекратятся.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, 10 апреля температура воздуха прогреется до +14 градусов и будут идти дожди (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

"Облачно с прояснениями. Временами небольшой, на Закарпатье и Прикарпатье умеренный дождь, в горах с мокрым снегом, лишь в южной части без существенных осадков", – сказано в сообщении.

Ветер – восточный и северно- восточный с порывами 5-10 м/с. Температура ночью в пределах 3-8° тепла, в Карпатах около 0°.

Днем на части территории страны ожидается 10-15° тепла, а на юге и востоке еще теплее – до 18°.

В Киевской области 10 апреля также будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют восточный и северо-восточный ветер восточный с порывами 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла", – отметили в Укргидрометцентре.

В столице Украины ночью ожидается 6-8° тепла, а днем 12-14° с пометкой "+".

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 апреля кратковременные дожди ожидаются в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Больше всего солнечных лучей увидят жители Одесской, Николаевской, Херсонской областей и Крыма.

Также OBOZREVATEL писал, что в апреле в нашей стране ожидается переменная погода с перепадом температур. Второй месяц весны будет более мрачным, чем март.

Ранее синоптики прогнозировали, что эта весна будет прохладной и сухой, а настоящее тепло в Украину придет только со второй половины сезона.

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