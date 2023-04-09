Дождь и снова мокрый снег: синоптики рассказали о погоде на начало недели

В начале новой недели в Украине ожидается дождливая погода. Почти во всех регионах нашей страны синоптики прогнозируют осадки.

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В Карпатах местами возможен мокрый снег, при этом в южной части страны существенных осадков не предвидится. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Кратковременные дожди ожидаются в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях. В течение 10 апреля температура воздуха на западе Украины поднимется до +14 градусов.

Также дожди возможны на севере, востоке и в центре нашей страны. При этом во всех регионах осадки будут чередоваться с переменной облачностью.

Больше всего солнечных лучей увидят жители Одесской, Николаевской, Херсонской областей и Крыма. На юге Украины дожди маловероятны. При этом столбики термометров покажут весенние 16-17 градусов тепла.

В других областях Украины в течение дня 10 апреля температура также будет комфортной и в среднем составил 12-16 градусов тепла.

В Киеве и Киевской области 10 апреля будет переменная облачность. Временами в столице возможен небольшой дождь. В течение дня температура воздуха прогреется до +15 градусов.

Синоптики предупреждают, что с 9 по 11 апреля, в связи со снеготаянием, на горе Ворона возле города Тысменица Ивано-Франковской области ожидается продолжение повышения уровня воды на 0,3 - 0,8 метра над текущим уровнем.

Кроме того, 10-12 апреля на реках бассейнов Сяна и Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается продолжение повышения уровней воды на 0,2-1,0 м над текущими уровнями.

Также в связи с интенсивным потеплением и ожидаемым осадками, в течение 10-12 апреля, на реках суббассейнов Прута и Сирету ожидаются повышения уровней воды на 0,3-1,0 метра.

Напомним, в апреле в нашей стране ожидается переменная погода с перепадом температур. Второй месяц весны будет более мрачным, чем март.

Ранее синоптики прогнозировали, что эта весна будет прохладной и сухой, а настоящее тепло в Украину придет только со второй половины сезона.

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