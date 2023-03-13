В Украине потеплеет до +18, но возможны штормовые порывы ветра: синоптик дала прогноз на вторник

Во вторник, 14 марта, в Украине будет держаться сухая, теплая погода до +18 градусов по Цельсию. Однако вероятны штормовые порывы до 15-20 метров за секунду.

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Соответствующим прогнозом в своем Telegram поделилась синоптик Наталья Диденко. По ее словам, ночью на Волыни, в Ривненской области, а вечером на юге Крыма пройдет небольшой дождь.

Температура воздуха в этот день будет по-настоящему весенняя – от +10 до +15 градусов. В западных регионах еще теплее – от +12 до +18 градусов. Немного прохладнее, по прогнозу Диденко, будет на востоке Украины и на побережье морей +7+10 градусов.

В Киеве во вторник столбики термометров поднимутся +12+13 градусов. Однако в столице тоже будет гулять сильный ветер, предупредила синоптик.

Согласно ее прогнозу, в среду, 15 марта, существенно похолодает в западных областях, в четверг – почти повсюду в Украине, а вот в ближайшие выходные снова вернут в Украину весеннее тепло.

Напомним: синоптики Укргидрометцентра сообщили, что март этого года будет на несколько градусов теплее обычного. Осадки в первый месяц весны ожидаются в пределах нормы.

Средняя месячная температура в марте прогнозируется на уровне +2…+7 градусов, что на 2 градуса выше нормы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– на сайте Wisemeteo сообщили, что весна 2023 года в Украине будет сопровождаться интересной погодой. Ожидается спокойная климатическая обстановка с низким температурным фоном и отсутствием большого количества осадков. Тепло придет только со второй половины весны;

– 12 марта Киев и Киевщину накрыл мощный снегопад. Жители региона с удовольствием начали делиться своими снимками, шутя о начале "пляжного сезона".

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