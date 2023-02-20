В Украине погоду будет определять циклон Willy: синоптик рассказала, чего ждать

Во вторник, 21 февраля, Украину накроет циклон Willy с атмосферными фронтами. Поэтому практически по всей территории ожидаются дождь и мокрый снег.

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Об этом в Facebook сообщила украинская синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что это обычное явление для конца февраля, поскольку начинается переход от зимы к теплым сезонам.

Ночью на востоке страны будет наблюдаться незначительный мороз. Днем температура воздуха будет колебаться от +3 до +9 градусов, на юге и западе местами до +10+13 градусов.

Также, согласно прогнозу синоптика, в Украине будет наблюдаться сильный, иногда даже штормовой, ветер. Его порывы будут достигать 15-20 и более метров в секунду.

В Киеве, по словам Диденко, 21 февраля ожидается дождь и сильный ветер, столбики термометров поднимутся до +5 градусов Цельсия. Утром и вечером возможен мокрый снег.

Такая погода, хоть и не комфортная, однако обнадеживающая, заметила синоптик, поскольку "указывает на положительные изменения в сторону весны, солнца, преимущества живого над отжившим, трухлявым, в сторону победы".

Напомним: в Украинском гидрометцентре объявили в Киеве и области на 21 февраля I уровень опасности, желтый. В регионе в течение суток ожидаются порывы ветра 17-22 м/с. Синоптики предупредили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Ранее в Укргидрометцентре предупреждали, что в начале текущей недели в большинстве регионов Украины прогнозируются осадки в виде мокрого снега. Также спустя несколько дней почти по всей стране синоптики прогнозируют существенное потепление.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– научный сотрудник Украинского гидрометеорологического центра Вера Балабух сообщила, что погода в Украине в начале весны может быть неустойчивой, с довольно прохладными периодами. Однако в целом весна-2023 в нашей стране ожидается теплой – средняя за сезон температура воздуха может быть выше нормы на 1-2 ⁰С;

– в свою очередь, народный синоптик Станислав Щедрин спрогнозировал, что теплая весенняя погода в Украину ворвется рано. Уже в конце февраля 2023 года температура воздуха будет до +9 градусов.

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