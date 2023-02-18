Снег еще напомнит о себе: синоптики дали прогноз на начало следующей недели в Украине. Карта

В начале следующей недели в большинстве регионов Украины прогнозируются осадки в виде мокрого снега. Также спустя несколько дней почти по всей стране синоптики прогнозируют существенное потепление.

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В течение недели местами температура воздуха поднимется до +14 градусов. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

В понедельник, 20 февраля, мокрый снег ожидается в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ривненской, Волынской и Житомирской областях. Температура воздуха на западе страны в течение дня будет колебаться от 0 до +7 градусов.

Также небольшой мокрый снег возможен на Черниговщине, Сумщине и Харьковщине. На остальной территории Украины ожидается облачная погода.

Теплее всего будет в Одесской, Херсонской, Николаевской областях и в Крыму – до +8 градусов. На востоке Украины ночью ожидается мороз до -3 градусов, днем столбики термометров покажут +1…+3 градуса.

В Киеве в понедельник осадков не предвидится. В течения дня температура воздуха будет составлять 2-4 градуса выше нуля.

Во вторник, 21 февраля, осадки переместятся на север, центр и восток Украины. В течение дня местами прогнозируется небольшой мокрый снег с дождем.

Почти со всех западных регионов осадки отступят. Облачно с прояснениями будет во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ривненской и Волынской областях. Также солнце периодические будет выходить на юге Украины.

В ночь на 21 февраля в некоторых регионах ожидается небольшой мороз. Около 2-4 градусов ниже нуля будет в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Однако днем по всей стране ожидается плюсовая температура.

В столице во вторник возможен небольшой мокрый снег с дождем. В течения дня столбики термометров будут показывать +2…+4 градуса.

В среду, 22 февраля, по всей Украине синоптики прогнозируют существенное потепление. Местами температура воздуха прогреется до +14 градусов. Небольшой дождь с мокрым снегом ожидается в Луганской, Донецкой, Харьковской и Сумской областях.

В остальных регионах нашей страны будет облачно с прояснениями. В Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму ожидается 10-14 градусов тепла.

На западе Украины также прогнозируются по-весеннему высокие температурные показатели. На Львовщине, Закарпатье, а также в Черновицкой и Ивано-Франковской областях прогнозируется 10-13 градусов выше нуля.

В Киеве 22 февраля также потеплеет. Осадков в этот день в столице синоптики не прогнозируют. В течение дня термометры будут показывать 6-8 градусов выше нуля.

Напомним, погода в Украине в начале весны может быть неустойчивой, с довольно прохладными периодами. Однако в целом весна-2023 в нашей стране ожидается теплой – средняя за сезон температура воздуха может быть выше нормы на 1-2 ⁰С.

Как писал OBOZREVATEL:

– Народный синоптик Станислав Щедрин считает, что теплая весенняя погода начнется в Украине довольно рано. Уже в конце февраля, заявляет он, температура воздуха будет до +9 ⁰С.

– В то же время синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха отметила, что с приходом календарной весны теплой погоды в Украине может и не быть.

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