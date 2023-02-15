Весна будет очень ранней: народный синоптик дал обнадеживающий прогноз для украинцев

Народный синоптик Станислав Щедрин спрогнозировал, что теплая весенняя погода в Украину ворвется рано. Уже в конце февраля 2023 года температура воздуха будет до +9 градусов.

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Кроме того, в первый месяц лета также ожидается потепление. Свой прогноз на весну 2023 года Щедрин опубликовал в среду, 15 февраля, на своей странице в Facebook.

По его словам, в последнюю неделю февраля столбики термометров будут показывать ночью -3...+3, а днем +4...+9. В то же время во многих регионах ожидается мокрый снег с дождем.

Уже в марте 2023 года температура воздуха значительно повысится – в западных областях столбики термометров будут доходить до +13 градусов, в других регионах будет +9...+11. В конце первого месяца весны, по данным синоптика, будет еще теплее.

В частности, на западе и юге в конце марта можно ожидать до +14...+18 градусов.

Но уже в апреле в Украину может ворваться похолодание, придут первые весенние ливни, а в Карпатах даже снег. В конце апреля будет тепло, Щедрин прогнозирует почти летнюю погоду – на юге может быть +15...+20 градусов, но с дождями и порывами ветра.

Ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха отметила, что с приходом календарной весны теплой погоды в Украине может и не быть. По ее словам, в январе в нашей стране наблюдались аномальные перепады температуры, поэтому браться сейчас прогнозировать, какой будет весна, сложно.

А харьковский сурок Тимко ІІІ предусмотрел, что весенняя погода придет в Украину в середине марта-2023. "Прогноз" он сделал на биостанции в селе Гайдары.

Как писал OBOZREVATEL, в конце февраля некоторые синоптики прогнозируют теплую и комфортную погоду.

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