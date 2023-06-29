В Украине подали петицию о переименовании всех месяцев: почему в сети смеются и откуда на самом деле происходят современные названия

Украинские названия месяцев довольно благозвучны и логичны: их легко трактовать и связать с теми или иными природными явлениями. Возникли они еще во времена язычества, но, в отличие от римской или арабской традиций, не происходили не от названий божеств, а имели в основе описание природных явлений. Современные названия месяцев почти не отличаются от тех, которые были распространены в Киевской Руси.

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Однако недавно на сайте Кабинета Министров появилась интересная петиция. Автор просит обновить названия месяцев довольно забавным способом. Почему в сети смеются и откуда походят современные месяцы – читайте в материале OBOZREVATEL.

Суть петиции

Автор предлагает ввести числительную нумерацию месяцев: "першень, другень, третєнь, четвертень, п'ятень, шостень, сьомень, восьмень, дев'ятень, десятень, одинадцятень та дванадцятень". Петиция должна набрать 25 000 подписей, чтобы ее рассмотрели.

Объясняет автор свою экстравагантную идею так называемой оптимизацией языка и веяниями современности.

"Щодня тисячі українців страждають, плутаючи червень та липень, грудень та лютий, квітень та травень. Вважаю, що у українського суспільства є і будуть більш нагальні задачі, ніж пам'ятати, у якому місяці випадають груди снігу та коли починається цвітіння липи. Оновлені назви місяців виглядатимуть так: першень, другень, третєнь, четвертень, п'ятень, шостень, сьомень, восьмень, дев'ятень, десятень, одинадцятень та дванадцятень", – говорится в тексте петиции.

В сети, конечно, юмор оценили. Мало кто воспринял такую идею всерьез.

"Сегодня двадцать восьмое шестня", – попытался применить новые названия на практике пользователь @ORydvan.

Пользователь @_killer_fly_ отметила: "Я тоже путаю, но названия которые есть сейчас, звучат гораздо лучше и более красочно по сравнению с простым "першнем, другнем" и т.д., честно не вижу причины менять такие красивые названия только потому, что кто-то не может их выучить".

"Мне кажется, названия месяцев на украинском – самое логическое и самое легкое, что существует со всех языков мира", – говорится в комментарии @pardonmoveton.

"Ну типа, римляне с половиной месяцев так и сделали", – напомнил @qntmInverter.

"Как волшебно звучит "квітень" и что такое четвертень, как болячка какая-то хроническая", – недовольна петицией @Nana_Nirvana_.

"Я забыл русские переводы, выучил на украинском подсознательно, и здесь вы мне ножом в спину", – жалуется @FoxHunterUKR.

"Как только начнешь спрягать, то сразу и вернешься к названиям месяцев. Когда у тебя дн? Шестого восьменя", – прибегла к лингвистическому анализу @dobrazljychka.

Откуда пошли украинские названия месяцев

В связи с особенностями непереводимой игры слов, объясняем происхождение названий украинских месяцев языком оригинала.

Зимові місяці

Грудень утворився від слова "грудь" – тобто, на початку зими земля перетворюється в замерзлі грудки. Грудень дослівно – час непроїзних доріг.

Січень колись мав назву просинець (від білої морозної "простині" на небі) та тріскун (тріщать морози). Січень вказує не перехідний період зими, час сильних морозів. В Київській Русі січень був не першим, а одинадцятим місяцем року.

Назва лютий пішла від лютих морозів.

Весняні місяці

Березень у Київській Русі був першим місяцем року. Назва пов’язана з рухом березового соку. Інші назви – березол, березозорь.

У квітні починають цвісти перші дерева. Раніше квітень ще називали лукавцем через примхливу погоду.

Травень пов’язаний з буянням трав.

Літні місяці

Червень – червоний місяць, час достигання перших червоних плодів. Давня назва – ізок (коник-цвіркун) або червець (від слова черви) – у садах зазвичай плодилося багато шкідливої гусіні.

Липень пов’язаний з цвітінням липи, а серпень – зі жнивами.

Осінні місяці

Вересень – час квітки вересу. Інша назва – хмурень (після теплого літа погода починає "хмуритися", йдуть дощі).

У жовтні все навколо жовтіє, а у листопаді опадає листя.

Місяці, що мають в основі назви природних сезонних явищ, зустрічаються і в інших слов’янських народів.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему в Украине будет действовать новый календарь праздников.

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