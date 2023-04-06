В Украине несколько областей засыпало снегом в апреле, из-за непогоды задерживаются поезда. Фото и видео

В ночь на 6 апреля несколько областей Украины засыпало снегом. Аномальные для середины весны погодные явления зафиксировали на западе и юге нашей страны.

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Украинцы показали последствия снегопада в Одесской и Львовской областях. Фотографиями заснеженных улиц люди поделились в соцсетях (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Существенный снежный покров на утро 6 апреля образовался в юго-западной части Одесской области. Местные жители показали фотографии с заснеженными цветами и кустами зелени, которые уже успели расцвести к началу апреля.

"Тем временем в Тарутино в Одесской области утром выпал снег. Сегодня точно 6 апреля?", – с иронией задаются вопросом жители региона.

Стоит отметить, что еще больше снега насыпало во Львовской области. За ночь существенные осадки буквально погрузили населенные пункты региона и в том числе областной центр в зиму.

Местами на Львовщине насыпало столько снега, что некоторые транспортные средства практически полностью оказались покрыты снегом среди апреля.

В свою очередь в "Укрзализниці" сообщили, что из-за обледенения контактной сети на железной дороге 8 поездов идут с опозданием в 30 мин и более. Задерживаются в основном поезда, которые курсируют через западные регионы Украины.

№715/716 Перемышль – Киев (+2 ч 17 мин);

№113/114 Харьков – Львов (+1 ч 55 мин);

№55/56 Киев-Пасс. – Ивано-Франковск (+45 мин);

№129/130 Ворохта – Кременчуг (+39 мин);

№149/150 Черновцы – Полтава-Южн. (+39 мин);

№59/60 Киев-Пасс. – Чоп (+34 мин);

№5/6 Запорожье – Ясиня (+32 мин);

№49/50 Киев-Пасс. – Трускавец (+30 мин).

Напомним,концу первой недели второго месяца весны в некоторых регионах Украины ожидается вполне зимняя погода. При этом осадки не прекратятся по всей территории, будут отличаться только видом – где-то дожди, а где-то снег.

Ранее сообщалось, что в украинских Карпатах, несмотря на апрель, продолжается настоящая зима. Высокогорье засыпало снегом. Как сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост, в горах ударил 12-градусный мороз.

Как сообщал OBOZREVATEL, первой половине апреля погода в Украине будет часто напоминать капризное и изменчивое начало весны – будет прохладной и с осадками. Однако во второй половине месяца ожидается ощутимое повышение температуры почти на всей территории страны.

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