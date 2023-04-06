Апрель будет лютым и дальше, а осадки не прекратятся: синоптики рассказали о погоде до конца недели. Карта

Несмотря на то, что на календаре уже апрель, к концу первой недели второго месяца весны в некоторых регионах Украины ожидается вполне зимняя погода. При этом осадки не прекратятся по всей территории, будут отличаться только видом – где-то дожди, а где-то снег.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, до конца недели температурные показатели будут достаточно контрастными.

На всей территории Украины с четверга по воскресенье, 6-9 апреля, ожидаются умеренные и небольшие дожди. В западных областях будет снежить, кое-где на дорогах гололедица и порывы ветра.

На западе страны, а также Житомирщине и Винницкой области ночью температура будет опускаться до -6 мороза, а днем подниматься до 0...+6 тепла. В Карпатах в ночные часы иногда даже до -10 мороза.

На остальной территории ночью +2...+8, в дневные часы +6...+11. А к концу недели на юге и востоке страны днем воздух прогреется до +11...+17.

В четверг, 6 апреля, в западных областях, в Житомирской и Винницкой области пройдет дождь с мокрым снегом. Температура воздуха не будет подниматься выше +5 днем, а ночью ожидаются морозы.

На остальной территории будет дождь, а воздух днем прогреется до +7...+11. На востоке – до +15.

В пятницу, 7 апреля погода не претерпевает значительных изменений.

В субботу, 8 апреля, на западе потеплеет, ночные морозы отступят и температура не будет опускаться ниже -2. А днем воздух прогреется до +8...+10. Местами пройдет небольшой дождь.

На остальной территории осадки и температурный режим сохранятся.

В воскресенье, 9 апреля, на небе наконец-то появится солнышко. Воздух прогреется еще больше, а осадков станет меньше. Температура воздуха в большей части страны будет достигать +13…+14. На западе +10...+12.

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинских Карпатах, несмотря на апрель, продолжается настоящая зима. Высокогорье засыпало снегом. Как сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост, в горах ударил 12-градусный мороз.