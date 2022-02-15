В Одессе женщина бросилась под поезд, оставив предсмертную записку. Фото

Прослушивание новости на данный момент не доступно

В Одессе женщина покончила жизнь самоубийством, бросившись под поезд. При этом она оставила предсмертную записку.

ЧП произошло в историческом микрорайоне города Слободка. Об этом сообщает Telegram-канал "Х….. Одесса".

Известно, что от полученных травм женщина скончалась мгновенно.

В предсмертной записке она указала, что загнала себя в тупик. Кому адресовано послание и почему погибшая решилась на фатальный шаг, неизвестно.

Видео дня

В полиции пока никак не прокомментировали инцидент.

Стоит отметить, что самоубийство - является одной из основных причин смерти во всем мире. Согласно официальной статистике, за 2020 год 6103 украинцев совершили суицид. По состоянию на июнь 2021 года самоубийство стало причиной смерти 2988 человек.

Для предупреждения самоубийства важно распознать потенциально уязвимого человека, и понять, какие обстоятельства влияют на такие мысли.

Напомним, ранее в Одессе девушка после ссоры с парнем выпрыгнула из окна. Спасти ее не удалось.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Харькове в следственном изоляторе 17-летний парень наложил на себя руки. В камере юноша оставил предсмертную записку.

В субботу, 29 января, в Харькове 33-летняя женщина выбросилась из окна на пятом этаже и погибла на месте. По словам ее знакомого, накануне трагедии погибшая пребывала в депрессии и неоднократно высказывала мысли о самоубийстве.