В Одессе девушка выпрыгнула из окна после ссоры с парнем и погибла: выяснились детали трагедии

Ольга Ганюкова
Жизнь
1 минута
502
В Одессе девушка выпрыгнула из окна после ссоры с парнем и погибла: выяснились детали трагедии

В Одессе молодая девушка после ссоры с парнем выпрыгнула из окна. Спасти ее не удалось.

ЧП произошло вечером во вторник, 8 февраля, на улице Давида Ойстраха. Об этом сообщает местное издание Vgorode.

Известно, что девушка выпрыгнула из окна многоэтажного дома на пятом этаже.

Соседи рассказали, что перед трагедией между ней и ее молодым человеком произошел конфликт. Впоследствии парень стоял возле тела своей возлюбленной и просил у нее прощения.

По предварительной информации, погибшая была в состоянии алкогольного опьянения. Прибывшие на место медики не смогли ее спасти, а только констатировали смерть.

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

Обращение команды OBOZREVATEL
УкраинаОдессасамоубийство