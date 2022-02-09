В Одессе девушка выпрыгнула из окна после ссоры с парнем и погибла: выяснились детали трагедии

В Одессе молодая девушка после ссоры с парнем выпрыгнула из окна. Спасти ее не удалось.

ЧП произошло вечером во вторник, 8 февраля, на улице Давида Ойстраха. Об этом сообщает местное издание Vgorode.

Известно, что девушка выпрыгнула из окна многоэтажного дома на пятом этаже.

Соседи рассказали, что перед трагедией между ней и ее молодым человеком произошел конфликт. Впоследствии парень стоял возле тела своей возлюбленной и просил у нее прощения.

По предварительной информации, погибшая была в состоянии алкогольного опьянения. Прибывшие на место медики не смогли ее спасти, а только констатировали смерть.

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в ночь на 8 декабря в Харькове 36-летняя женщина якобы задушила своего 2-летнего сына. После этого она выпрыгнула из окна 4 этажа, пытаясь покончить с собой, однако осталась жива.

Жительница Одессы совершила самоубийство сразу несколькими способами – порезала себе вены, шею, а затем выпрыгнула из окна многоэтажки. До того девушка открыла газ в квартире, из-за чего людей из здания эвакуировали.