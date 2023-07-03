Урожая может не быть: чем обработать капусту от белокрылки

Капуста – довольно неприхотливое растение, однако вредители в считанные дни могут атаковать листья и уничтожить урожай. Опытные огородники отмечают, что скорость распространения белокрылки на капусте действительно катастрофическая.

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Белокрылок легко заметить невооруженным глазом: это мелкие бабочки, имеющие полупрозрачные белые крылышки, которые обычно оседают на оборотной стороне листьев. После заражения на капусте появляются липкие выделения и многочисленные отложения. Белокрылка буквально высасывает из растения все соки, поэтому листья начинают быстро портиться и желтеть. OBOZREVATEL рассказывает, чем обработать капусту от белых бабочек

Профилактика от вредителей

Нет универсального профилактического средства от белокрылки, но несколько советов помогут не допустить быстрого распространения и размножения вредителей.

Прежде всего стоит позаботиться о ранней высадке капусты. Конечно, заморозки и низкие температуры испортят рассаду, однако и медлить с пересадкой в открытую почву не стоит. Удобрения специалисты рекомендуют начать использовать уже на стадии активного роста (азот, зеленые подкормки, настойка из навоза или куриного помета, аммиачная селитра).

Кроме того, от вредителей защитят универсальные правила:

Подкормка должна соответствовать нормам для конкретного вида капусты. Своевременное внесение органики и обработка почвы помогут предотвратить появление вредителей. Регулярно выпалывайте сорняки. Не забывайте о разрыхлении и мульчировании. Соблюдайте правила севооборота. Белокочанная капуста может не уродить на грядках, где росли другие сорта капусты: цветная, брюссельская, пекинская и брокколи. Какие еще культуры склонны к появлению общих вредителей – читайте в материале. В жару капуста требует качественного полива и опрыскивания. Бархатцы, календула, чеснок и пряные растения рядом с капустой будут отпугивать вредителей.

Как бороться с белокрылками

Листья капусты следует предварительно обработать настоями инсектицидных растений (полыни, картофельной ботвы, тысячелистника, лаванды). Это, по словам экспертов, лучшее средство для предупреждения появления белокрылок.

Можно также попробовать приманки: световые (для ночных бабочек) емкости с водой, сладкие жидкости или забродившие продукты будут привлекать белокрылок во время полета. Для защиты можно выбрать клейкие ленты от тли и моли.

Если белые бабочки уже атаковали капусту, избавиться от них помогут следующие экологические и эффективные средства:

эфирное масло лаванды (на 1 л воды добавляем 15 капель) и опрыскиваем растение;

настой тысячелистника, одуванчиков, полыни и мяты (на ведро воды берем 2-3 кг зелени);

мыльный раствор;

настойка из чеснока, мыла или табака (на ведро воды требуется 200 г настойки).

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о двух растениях, которые не стоит сажать в огороде, ведь они могут уничтожить весь урожай.

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