Урожай значительно больше: эксперты назвали самый плодородный сорт баклажанов

Баклажаны – овощи довольно прихотливые. Чтобы вырастить щедрый и качественный урожай, нужно обратить внимание на освещение, уровень кислотности почвы, правильные подкормки.

Опытные огородники советуют выбрать сорт, который отличается особой урожайностью. Какой плодородный вид баклажанов стоит посадить на грядке – читайте в материале OBOZ.UA.

Плодородный сорт

Специалисты советуют обратить внимание на сорт, отличающийся сравнительной неприхотливостью в уходе и качественным плодородием. "Алмаз" привлекает внимание фермеров прежде всего благодаря урожайности и вкусовым качествам.

Кусты произрастают на 50-60 см в высоту, удерживая при этом большое количество плодов. Овощи имеют овально-цилиндрическую форму и темно-фиолетовый цвет с упругой поверхностью.

Вкус – насыщенный, мягкий, отлично сочетающийся со многими гарнирами – от салатов до горячих блюд. Этот сорт также используется для консервации.

Как вырастить баклажаны

Сорт "Алмаз" вырастить довольно просто, ведь он имеет высокий иммунитет к вредителям и грибковым заболеваниям. Это среднеспелые культуры, вегетационный период которых составляет 110-130 дней. Плоды обычно имеют длину 14-18 см и диаметр 6-8 см. Середина – зеленовато -белая, без горечи.

Баклажаны – тепло-, свето- и влаголюбивые культуры. Выращивать их следует из рассады, а на грядке высаживать через 60-70 дней.

Семена начнут прорастать при температуре не ниже +15 °С, при этом оптимальная температура для роста и развития составляет +25-30 °С.

Обратите внимание: если температура воздуха снижается до +12°С, то рост баклажанов существенно замедляется, а при 0°С растения погибают.

Норма высева: 0,2-0,3 г на 1 кв.

Глубина заделки семян: 0,5 см.

Ширина междурядий: 70 см.

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