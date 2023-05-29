Никогда не используйте эти удобрения: лишние средства, никак не влияющие на урожай

Самодельные удобрения могут стать хорошим способом подкормить растения на огороде и в саду. Но, как и с любой информацией из интернета, здесь требуется очень внимательный подход к рецептам. Некоторые лайфхаки и советы могут оказаться даже вредными.

Видео дня

OBOZREVATEL собрал список таких удобрений собственного приготовления, которые не принесут растениям никакой пользы. И могут даже быть опасными. Даже несмотря на то, что они натуральны и представляются дачникам хорошей альтернативой фабричным добривам.

Яичная скорлупа

Сама по себе скорлупа действительно содержит немало полезного для почвы карбоната кальция. Проблема в том, что твердая субстанция медленно разлагается и слишком неспешно отдает вещество земле. Поэтому толку от такой подкормки практически не будет. Единственный способ получить хоть какую-то видимую пользу от скорлупы, это перетереть ее в мелкодисперсный порошок. Вручную получить нужное качество практически невозможно.

Банановая кожура

Как и с каким-либо органическим удобрением на основе частей растения, проблема банановых шкурок в том, что совершенно невозможно вычислить, сколько именно питательных веществ они содержат. Поэтому эффективность такой подкормки достаточно непредсказуема. Кроме того, бананы, как и любые фрукты, транспортируемые на большое расстояние, обрабатывают большим количеством химикатов от вредителей и порчи. Эти химикаты могут попасть в почву и быть не слишком полезными для урожая.

Йод

Большой пользы от подливания растений с добавлением йода не будет. Они не нуждаются в значительном количестве этого вещества и получают его достаточно прямо из земли.

Пищевая сода

Это щелочное средство может заметно повлиять на композицию почвы, сделать ее менее кислой, что растениям скорее не понравится. Поэтому от использования соды в качестве удобрения лучше воздержаться.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какая ошибка убивает весь урожай лука.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.