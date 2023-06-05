Баклажаны будут большими и яркими: чем подкормить кусты

Вырастить на грядке вкусные и большие баклажаны совсем несложно, даже несмотря на то, что это достаточно прихотливая культура. Нужно подобрать оптимальную почву и правильные регулярные подкормки.

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При дефиците полезных веществ темпы роста резко замедлятся. Корневая система не будет получать достаточно удобрений, что окажет негативное влияние на ее развитие. Без подкормок баклажаны будут уязвимы к вредителям и болезням. Чем подкормить баклажаны в июне – читайте в материале OBOZREVATEL.

Баклажанам необходима прикорневая подкормка. Разбрызгивать растворы на листья или стебли не нужно. Если капля удобрения попала на листву, нужно сразу же смыть ее водой.

Азотные и калийные удобрения

Азотные и калийные удобрения ускорят рост и будут способствовать более быстрому созреванию плодов. Можно в специализированных магазинах приобрести готовые минеральные подкормки на основе азота, калия и фосфора.

Органические удобрения

Настой разнотравья

Это самое популярное народное удобрение для баклажанов. Для приготовления понадобится большая 100-литровая бочка. Ее следует на 2/3 наполнить травой и сорняками. После этого заливаем водой и оставляем настаиваться семь дней. Для полива используют 1 л настойки под каждый куст.

Навоз и трава

Возьмите бочку объемом 50 л. Наполните ее на 2/3 свежескошенной травой, добавьте 1 ведро коровьего навоза и 200 г древесной золы. Тщательно перемешиваем и оставляем в неделю в темном прохладном месте. Перед поливом в ведро воды наливаем 3 литра настойки и выливаем под каждое растение по 1 литру.

Птичий помет

В емкости с 15 литрами воды растворяем 1 кг птичьего помета. После недели настаивания осторожно поливаем корни растения, избегая попадания раствора в стебли или листья.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие народные удобрения лучше не использовать для подкормки и почему.

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