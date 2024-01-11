Урожай будет на месяц раньше: как вырастить большой лук на зависть соседям

Лук кажется довольно неприхотливой культурой, поэтому огородники иногда пренебрегают основными правилами посадки. Казалось бы, об удобрениях и севообороте можно не беспокоиться, лук и сам вырастет. А потом наступает пора неоправданных ожиданий, когда вместо качественного урожая вырастают мелкие подгнившие луковички.

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Весеннюю посадку следует начинать, когда земля достаточно прогрелась. Как вырастить щедрый урожай лука на месяц раньше – читайте в материале OBOZ.UA.

Как сажать лук

Весной лук обычно сажают в начале мая, а озимую посадку проводят в еще теплую почву – в период с 5 по 20 октября.

Глинистый грунт может отрицательно сказаться на развитии луковицы, поэтому следует заблаговременно внести переперевший компост или улучшить плодородие грядки с помощью растений-сидератов.

Основная ошибка состоит в чрезмерной глубине посадки. Лук не нужно сильно углублять, он растет почти на поверхности почвы. Неглубокие посадки будут способствовать лучшему росту и продолжительному хранению урожая.

Правила севооборота

Не стоит пренебрегать и правилами севооборота. Лучше всего сажать лук на грядках, где в прошлом году росли огурцы, бобовые культуры или морковь. Хорошо взойдут ростки и после картофеля.

Предварительная обработка

После зимы в почве остается мало питательных веществ, поэтому дефицит минералов и микроэлементов следует восполнить.

Важная оговорка: эксперты советуют подпитывать почву заранее, а не за несколько дней до посадки лука.

Можно использовать доступное и природное удобрение – древесный пепел. Расходы будут небольшие: на один квадратный метр понадобится всего 200 г удобрения.

Другой вариант – калийные удобрения. На 20 г сульфата калия следует взять 40 г суперфорсфата и внести подкормку в почву.

Кстати, пожелтение лука свидетельствует не только о недостаточном поливе. Мало кто знает, что желтые перья могут быть признаком болезней, атаки вредителей и недостатка азота. Что делать, чтобы лук не желтел – читайте в материале.

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