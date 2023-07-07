Что делать, чтобы не желтел лук: как спасти урожай

Чаще всего лук начинает желтеть в период активной летней жары. Основная причина – пересушенная почва, таким образом растения сигнализируют о нехватке влаги.

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Основное правило полива состоит в том, что в июне и июле растение следует поливать минимум дважды в неделю, учитывая, конечно, погодные условия и уровень осадков. Что делать, чтобы не желтел лук – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как правильно поливать лук

С конца июля до сбора урожая полив следует сократить в среднем до одного раза в неделю. Но часто даже при регулярном увлажнении почвы перья продолжают желтеть. Причиной может быть слишком холодная вода. В летнюю жару земля быстро прогревается, а полив холодной водой станет для растений настоящим стрессом. Температура воды должна быть не ниже 20 °C.

Недостаток азота

Без азотных подкормок лук станет хилым, начнет желтеть и усыхать. Пожелтение в таком случае сопровождается деформацией листьев, их утолщением и сокращением. Лучший источник азота – зеленые удобрения. Можно также приготовить настой из птичьего помета, добавив его в ведро воды. Настаиваться раствор должен минимум неделю. Затем следует развести в 10 литрах воды 1 литр настойки и поливать лук под корень. Если вы используете магазинные минеральные удобрения, разводить их рекомендуют в соотношении 15 г на ведро воды.

Атаки вредителей

Основная причина атаки вредителей – нарушение правил севооборота. Если из года в год выращивать лук на одной грядке, его будет регулярно пожирать луковая муха. Чтобы определить наличие вредителей, выкопайте луковицу и проверьте ее состояние: светлые личинки и подгнивание плода – очевидные признаки "работы" луковой мухи.

Разрезав лук пополам, иногда можно заметить стебельные нематоды. Спасти такие растения невозможно, лук в таком случае следует сразу выбросить.

Табачные и луковые трипсы – крошечные насекомые, оставляющие на луковых перьях серебряно-белые вкрапления. Лук начинает терять цвет и желтеть. Употреблять пораженные перья в таком случае нельзя, однако спасти луковицы еще есть шанс с помощью химических инсектицидов.

Кроме того, на луке могут появиться долгоносики – они выедают перья изнутри. Луковая моль откладывает яйца в почве и вызывает пожелтение.

Из народных методов профилактики появления вредителей можно использовать горчичный порошок, острый перец и пепел из подсолнечника. Эти средства просто рассыпают на грядке.

Нашатырный спирт (на ведро воды берем 2-3 столовых ложки) или борная кислота (на ведро воды – 2 г) полезны для опрыскивания.

Болезни

Пожелтевшие листья – симптом бактериальной и донной гнили. Поврежденные растения следует удалять сразу, а грядку рекомендуют обработать фунгицидами.

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