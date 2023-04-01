Украину накроет дождями: синоптики дали прогноз на начало апреля и назвали дату нового похолодания

На Украину надвигаются дожди и похолодание. Уже с 1 апреля практически всю территорию страны накроют осадки, а температура воздуха начнет постепенно снижаться.

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Об этом свидетельствует прогноз синоптиков Украинского гидрометцентра. Отмечается, что в субботу на левобережье Украины ожидаются незначительные дожди, на правобережье – умеренные. На всей территории – облачно с прояснениями.

В воскресенье, 2 апреля, будет дождь практически на всей территории страны. Без осадков будут только Харьковская, Донецкая и Луганская области, там будет преобладать облачная погода. Температура воздуха будет от +7 до +14 днем и +1+8 ночью.

В понедельник, 3 апреля, в западных регионах Украины ночью ожидаются заморозки, столбики термометров покажут -1+1, днем поднимутся до +2+9. На остальной территории ночью и днем будут держаться "плюсовые" температуры. В большинстве областей прогнозируются небольшие дожди, в западных регионах – с мокрым снегом.

Во вторник, 4 апреля, на большей территории правобережья прогнозируются заморозки, днем столбики термометров поднимутся до +4+7 градусов. В левобережных регионах ночью ожидается до +8 градусов по Цельсию, днем – до +16. В центральной части страны и на Буковине прогнозируются дожди с мокрым снегом, на остальной территории – небольшие дожди и облачно с прояснениями.

5 апреля ночные морозы еще будут держаться в западных областях, в остальных регионах – до +5+11. Днем на правобережье страны будет до +4+8 градусов по Цельсию, на левобережье – до +16 градусов.

Напомним, в Укргидрометцентре сообщили, что первый день апреля принесет в Украину потепление, а вместе с ним и дожди. В реках повысится уровень воды. Ночные морозы отступят и температура ночью будет колебаться от +1 до +6, а днем поднимется до +9...+14. Холоднее всего будет на востоке страны, где ночью температура воздуха от +4 еще будет опускаться до -1 мороза, а днем будет +3...+8.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– первая декада апреля принесет в Украину прохладную и неустойчивую погоду с частыми осадками, как в виде дождя, так и снега. К этому приведет деятельность "циклонов", активизируемых в настоящее время в атмосфере над Европой;

– 30 марта в Украине ухудшилась погода. Больше всего это ощутили защитники нашей страны, сдерживающие российских оккупантов под Бахмутом Донецкой области. Там все замело снегом.

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