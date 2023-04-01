Потеплеет по всей Украине, но будет дождь: синоптики дали прогноз на первый день апреля. Карта

Первый день апреля принесет в Украину потепление, а вместе с ним и дожди. В реках повысится уровень воды.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, в субботу, 1 апреля, осадки пройдут в большинстве областей Украины.

Ночью на западе страны ожидается умеренный дождь, а в Карпатах местами значительный. Лишь днем на Левобережье без существенных осадков.

На остальной территории пройдет небольшой дождь. Сухо будет только в Черниговской и Днепропетровской областях.

Ночные морозы отступят и температура ночью будет колебаться от +1 до +6, а днем поднимется до +9...+14. Холоднее всего будет на востоке страны, где ночью температура воздуха от +4 еще будет опускаться до -1 мороза, а днем будет +3...+8.

Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью в юго-восточной части местами порывы 15-18 м/с.

В Киеве 1 апреля облачно с прояснениями, ночью местами пройдет небольшой дождь. Ночью в столице ожидается +3...+5, днем воздух прогреется до +12...+14. По области ночью +1...+6, днем +9...+14.

Метеорологи предупреждают, что 1-3 апреля на реках бассейна Припяти повысится уровень воды на 0,1-0,5 м по сравнению с уровнем 31 марта. Местами выход воды на пойму и повторное затопление пойм, при этом возможно дальнейшее затопление сельскохозяйственных угодий хозяйственных построек в приречных населенных пунктах Ковельского и Камень-Каширского районов Волынской области.

Объявлен I уровень опасности - желтый.

Как сообщал OBOZREVATEL:

По мнению синоптиков, погода в апреле-2023 готовит украинцам приятный сюрприз. В конце месяца порадует почти летними температурами.

По данным NOAA и ECMWF, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы, считают метеорологи.

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