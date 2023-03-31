Морозы еще напомнят о себе: синоптик дал подробный прогноз на апрель и рассказал, когда ждать потепления в Украине

Первая декада апреля принесет в Украину прохладную и неустойчивую погоду с частым выпадением осадков как в виде дождя, так и снега. К этому приведет деятельность "циклонов", активизируемых в настоящее время в атмосфере над Европой.

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Также в ночные и утренние часы 3-5 апреля будут наблюдаться заморозки в большинстве областей, кроме юга и востока. Таким прогнозом на сайте Meteoprog поделился синоптик Игорь Кибальчич.

Во второй декаде апреля, по его словам, пока не наблюдаются предпосылки для интенсивного потепления и изменения циркуляции, поэтому в этот период сохранится прохладный и влажный погодный характер. Однако ночные морозы все же постепенно отступят, хотя среднесуточные температурные показатели останутся преимущественно ниже климатической нормы. Так что к середине месяца интенсивного и стремительного потепления не ожидается.

Более устойчивая тенденция к росту температуры воздуха начнется после 15-16 апреля. Уже в третьей декаде дневные показатели могут достигать +20…+25 °С, а ночью будут колебаться в пределах +7…+12 °С, спрогнозировал синоптик. Также, по его словам, существенно снизится количество осадков, а солнечных дней станет больше.

В целом на большинстве территории Украины второй месяц весны окажется достаточно влажным и прохладным нормы, в первые дни даже со снегом, преимущественно в западных и северных регионах, подытожил Кибальчич.

В то же время синоптики Украинского гидрометцентра ранее сообщили, что во второй месяц весны средняя температура воздуха в Украине составит 9-13° тепла, что на 1-1.5° выше нормы.

В частности, в Киеве в первую неделю апреля столбики термометров поднимутся до +9+13 градусов по Цельсию, свидетельствует прогноз, опубликованный на сайте Meteoprog. Кое-где небольшие дожди. В середине месяца температура воздуха будет держаться на уровне +13+16 градусов, а уже в последнюю неделю апреля вырастет до 19-22 градусов выше нуля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– народный синоптик Станислав Щедрин также считает, что начало апреля не порадует украинцев теплой и солнечной погодой. Метеорологические данные указывают на то, что первые 10 дней нового месяца будут относительно холодными; высока вероятность осадков (и даже снега) во многих областях страны;

– а в Укргидрометцентре сообщили, что на большей части Украины с 31 марта ожидается повышение температуры воздуха. Однако конец текущего месяца и начало апреля в ряде областей будут дождливыми, местами с мокрым снегом.

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