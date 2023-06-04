Украину накроет антициклон Xamara: синоптики рассказали, что будет с погодой

В понедельник, 5 июня, в большинстве областей Украины погоду будет определять антициклон Xamara. В связи с этим на большинстве территорий нашей страны будет сухая малооблачная погода.

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Небольшой дождь возможен только в Закарпатье, а в течение дня в северных областях. Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко и Украинский гидрометцетр.

Температура воздуха самой высокой в понедельник ожидается в западных областях и в южной части. В этой части Украины столбики термометров поднимутся до +26 градусов.

В остальных регионах также будет тепло – около 20-24 градусов тепла. Прохладнее будет в Сумской и Харьковской областях – всего +18…+21 градус.

В Киеве 5 июня осадков не предвидится. В течение дня над украинской столицей будет светить солнце, а столбики термометров покажут около +23 градусов.

Синоптик предупредила, что в ближайшие дни дожди возможны в западных областях и местами на севере Украины. Остальная территория нашей страны будет без осадков.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, сильные дожди с грозами 5 июня ожидаются в Закарпатской и Черновицкой областях. В остальных регионах Украины будет переменная облачность.

Самые высокие температурные показатели ожидаются на западе, на юге и в центре Украины. Прохладнее будет в северо-восточной части страны – около 20-22 градусов тепла.

Напомним, в начале июня синоптики прогнозируют в Украине уменьшение интенсивности локальных кратковременных дождей. Сильной жары в первый месяц лета не предвидится.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

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