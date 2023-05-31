Погоду будет определять Эль-Ниньо: синоптик рассказала, каких 'сюрпризов' ждать украинцам летом

В начале июня синоптики прогнозируют в Украине уменьшение интенсивности локальных кратковременных дождей. Сильной жары в первый месяц лета не предвидится.

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Ночная температура в июне будет на уровне +12…+14 градуса, а днем до 26 градусов тепла. Об этом в интервью NV рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталия Птуха.

По ее словам, в течение лета украинцев ждет довольно контрастная погода. Ожидается неравномерное распределение осадков, когда за день может выпасть месячная норма осадков. Также Птуха отметила, что мир сейчас находится на этапе смены глобальных процессов, происходящих в Тихом океане.

Синоптик объяснила, что речь идет о природном феномене Эль-Ниньо, который в этом году начинает развиваться и идет на смену Ла-Нинья. Это оказывает влияние на погодные процессы в планетарном масштабе.

В Укргидрометцентре отметили, что три года подряд на Земле господствовал Ла-Нинья, во время которого развивалось противоположное явление в сочетании с другими глобальными процессами и изменениями климата. Все эти факторы говорят о то, что следующие 5 лет будет ощутимо жарче.

По мнению мирового сообщества, снова возможны рекордно высокие значения температуры в летнее время с 2023 по 2027 годы. Однако Украина пока остается в нейтральной фазе, но соответствующие процессы начнут развиваться посреди лета, поэтому вполне вероятно, что и наша страна почувствует эти изменения, но уже летом 2024 года.

Напомним, почти во всех регионах нашей страны начало июня ознаменуется грозовыми дождями. Существенного повышения температуры ждать пока не стоит, наоборот, вместе с осадками в некоторых областях Украины ожидается существенное похолодание.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

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