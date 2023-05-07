Как быстро почистить гриль после пикника: инструкция

Настал май, в разгаре сезон шашлыков. Единственное, что может испортить настроение весенних выездов на природу – необходимость очищать гриль после приготовления блюд.

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Перед жаркой следует всегда проверять, хорошо ли решетка смазана маслом и нет ли на ней остатков от предыдущего процесса приготовления пищи. Как быстро отмыть гриль после шашлыка и подготовиться к пикнику, рассказало издание Porady Interia.

Как очистить гриль: пошаговая инструкция

Шаг 1. Выключите гриль и подождите, пока он остынет. Остатки пищи нужно удалить из гриля с помощью щетки. Также можно использовать скребок или металлическую лопатку.

Шаг 2. Удалите остатки пепла. После этого протрите решетку внутри влажной тканью или губкой.

Шаг 3. Снаружи решетку нужно протереть влажной тряпкой или губкой с мылом. Можно использовать специальные чистящие средства гриля.

Как предотвратить загрязнения

Достаточное количество масла поможет предотвратить подгорание пищи.

Используйте алюминиевую фольгу, ею можно накрыть решетку или днище гриля. Это уменьшит риск пригорания мяса и будет предотвращать образование грязи. Кроме того, очищайте прибор щеткой или скребком после каждой жарки, чтобы удалить жир. Хранить гриль следует в чистом и сухом месте.

Кстати, есть действенные лайфхаки, которые помогут отмыть решетку подручными средствами. Например, смешав уксус с водой в равных пропорциях, следует равномерно нанести раствор на грязные поверхности и удалить остатки загрязнения металлической губкой. Затем используют обычное моющее средство и промывают инвентарь чистой водой. Очистить решетку поможет сода, песок, лимонная кислота и соль. Детальнее читайте в материале.

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